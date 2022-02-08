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Son Dakika | Madagaskar'da Batsirai kasırgasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Madagaskar'da Batsirai kasırgasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

08.02.2022 11:10
Son Dakika | Madagaskar'da Batsirai kasırgasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Son dakika haberi: Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusuna ulaşan kasırganın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kasırganın yol açtığı hasar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dün kasırga nedeniyle ölenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.

Saatteki hızı yer yer 230 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle 48 bin kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

Kasırga, Madagaskar'dan önce komşu ada Reunion'a ulaşmış ve burada 12 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kasırgadan yaklaşık 600 bin kişinin doğrudan etkilenmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Madagaskar'da aşırı yağışlar ve neden olduğu seller yüzünden 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ülkede 12 bölgede 132 binden fazla kişi hava koşulları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Batsirai kasırgası nedeniyle 150 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

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Hint Okyanusu, Antananarivo, Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Madagaskar'da Batsirai kasırgasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Madagaskar'da Batsirai kasırgasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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