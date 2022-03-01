Son dakika... Madde bağımlısı gencin vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Madde bağımlısı gencin vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti

01.03.2022 05:55
Son dakika... Madde bağımlısı gencin vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da madde bağımlısı gencin silahla vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da madde bağımlısı gencin silahla vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Şubatta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde meydana geldi. 404. Caddede bulunan bir sitenin 2'nci katında, madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, tartıştığı annesi Hanife (76) ve babası Emin Badıllı'ya (81) tabanca ile ateş açtı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba Emin Badıllı da 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde madde bağımlısı genç, tartıştığı anne ve babasını kurşun yağmuruna tuttu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde meydana geldi. 404. Caddede bulunan bir sitenin 2'nci katında, madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, tartıştığı annesi Hanife (76) ve babası Emin Badıllı'ya (81) tabanca ile ateş açtı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Emin Badıllı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden anne Hanife Badıllı'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, anne ve babasını silahla vuran genci, sitenin bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri altında karakola götürüldü. Olayı duyan Badıllı ailesinin yakınları, cesedin bulunduğu eve girmeye çalışınca polis ekipleri tarafından engellendi. Polis ile ölen kadının yakınları arasında arbede yaşandı.

Öte yandan, madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı'nın geçtiğimiz yıl annesini bıçakladığı ve olay sonrası anne ve babanın adreslerini değiştirdikleri öğrenildi. - ŞANLIURFA

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Mehmet Akif İnan, Karaköprü, Şanlıurfa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Madde bağımlısı gencin vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti - Son Dakika


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