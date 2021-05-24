Son dakika... "Maddenin Halleri" belgeseli, 19 Haziran'da MUBI Türkiye'de çevrim içi gösterime giriyor - Son Dakika

Yönetmen Deniz Tortum'un belgeseli "Maddenin Halleri", 19 Haziran'da MUBI Türkiye'de çevrim içi gösterime giriyor.

Tortum'un babasının hekim olarak 30 yıl görev yaptığı ve kendisinin de dünyaya geldiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni anlattığı belgesel film, Antalya Altın Portakal ve İstanbul film festivallerinde En İyi Belgesel Film seçilmiş, Engelsiz Filmler Festivali'nde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştı.

Türkiye'de çevrim içinde yalnızca MUBI Türkiye'de gösterilecek olan "Maddenin Halleri", yazın gerçekleşecek özel gösterimlerle seyircisiyle sinemalarda da buluşacak.