Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

07.02.2021 00:41
Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'de kimliği belirsiz şüphelinin tabanca ile rastgele açtığı ateş paniğe neden oldu.

KAYSERİ'de kimliği belirsiz şüphelinin tabanca ile rastgele açtığı ateş paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tabancadan çıkan kurşunlar bir evin duvarına isabet etti.

Olay saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen caddesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalleye hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz bir şüpheli rastgele ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı. Paniğe neden olayda ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar bir evin duvarına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- Kayseri
YORUMLAR
500
Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI
Kaynak: DHA

Kayseri, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
23:41 Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
22:36 Kaleme sinirlenen Kral Charles odayı terk etti: Lanet şeye tahammül edemiyorum
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:34 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik blokaj var mı? Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na açık açık soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 03:19:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement