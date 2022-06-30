Son Dakika | Mağarada eşek kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Mağarada eşek kurtarma operasyonu

30.06.2022 09:57

Son dakika haberi... Mağarada eşek kurtarma operasyonu Erzurum'un Tekman İlçesinde mağarada mahsur kalan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mağarada eşek kurtarma operasyonu

ERZURUM - Erzurum'un Tekman İlçesinde mağarada mahsur kalan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatan Nasip Demirel isimli şahsın mağarada seslerin geldiğini duyunca mağarada yaptığı incelemede içerde eşeğin olduğunu gördü. Bunun üzerine itfaiyeye haber veren hayvan sever Nasip Demirel itfaiye ekibine yardım ederek eşeği mağarada çıkardılar. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki mağaraya inen itfaiye ekibi ve hayvansever Nasip Demirel eşeğin boynuna ip bağlayarak uzun uğraşlar sonucu yukarı doğru çıkardılar. Eşeğin uzun süre mağarada olduğu ve aç kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Eşeğin mağaradan çıkması ile hayvan sever Nasip Demirel ve itfaiye ekipleri derin nefes aldılar.

YORUMLAR
500
Ayının saldırdığı çoban feci şekilde can verdi Ayının saldırdığı çoban feci şekilde can verdi Son dakika haber | Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2) Son dakika haber | Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2) Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mağarada eşek kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Mağarada eşek kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement