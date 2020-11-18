Son dakika magazin: Atakum Belediyesi Çocuk Korosu dünya çocukları için şarkı söyledi

Atakum Belediyesi Çocuk Korosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkısı için kamera karşısına geçti.

Tüm dünya çocukları için şarkı söyleyen koro, sonbahar manzarası eşliğinde klip çekimi yaptı. Klip, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Atakum Belediyesi'nin gerçekleştireceği ve önemli isimlerin katılarak çocuk haklarını konuşacağı panelde ilk defa gösterilecek.

Atakum Belediyesi'nce, kentte yaşayan çocukların müzik becerileri geliştirmek ve ses eğitimi vermek için 5-13 yaş arası çocuklarla kurulan Atakum Belediyesi Çocuk Korosu, pandemi döneminde uzaktan eğitimle sürdürdüğü derslerinin ardından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde bir araya geldi. Çakırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda klip çekimi gerçekleştiren koro, Edip Akbayram'ın sevilen şarkılarından 'Güzel Günler Göreceğiz'i seslendirdi. Atakum'un eşsiz sonbahar güzelliğinin fon olduğu klipte, minikler tüm dünya çocukları için şarkı söyledi.

"Atatürkçü, pırıl pırıl çocuklar"

Çocukların şarkı söylerken çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatan Atakum Belediyesi Çocuk Korosu Kurucu Şefi Arzu Çakır, "Koromuz, Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde 2020 yılının mart ayında kuruldu ancak pandemi nedeniyle maalesef çalışmalarına başlayamadı. İki aydır koro eğitmenimiz Volkan Sağlam ile çocuklarımızla uzaktan eğitim gerçekleştiriyoruz. Son üç dört dersimizi bir arada yaptık. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde farkındalık oluşturmak adına koromuza klip çekmek istedik. Bir ay önce de çalışmalara başladık. Öğrencilerimiz, Edip Akbayram'dan 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkısını seslendirdi. Çünkü şarkının içerisinde umut veren sözler var. Çocuklarımız, bu şarkıyı bütün dünya çocuklar için severek seslendirdi. Şarkıyı sadece sevmekle kalmayıp önemini ve anlamını da biliyorlar. Hepsi birbirinden güzel, pırıl pırıl Atatürkçü çocuklar. Koroda 40'a yakın çocuğumuz var; bu klipte de 20'den fazla çocuğumuz rol aldı" dedi.

Çocuk hakları için önemli panel

Dünya Çocuk Hakları Günün'de Atakum Belediyesi'nin önemli bir panel gerçekleştireceğini ifade eden Çakır, "Saat 13.00'te, geçtiğimiz yıl Ordu'da öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir'in adını yaşatacak dans atölyesinin açılışını yapacağız. Açılış sonrasında da 13.30-16.00 saatleri arasında Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan katılımıyla '20 Kasım Çocuk Hakları Günü Paneli' gerçekleştireceğiz. Panelde, Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci ile Samsun'dan çok değerli akademisyenler bizimle birlikte olacak. Bu klibi de panelde tüm dünya çocuklarının haklarına dikkat çekmek için paylaşacağız" diye konuştu.

Minik Selin'in başkan deveci sevgisi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Atakum Belediyesi'nin gerçekleştireceği panelde ilk defa gösterilecek klip öncesinde korist minikler, çocuk haklarına dikkat çekmek için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye isteklerini ve sevgilerini anlatan mektuplar yazıp resimler çizdi. Koroda şarkı söyleyen 7 yaşındaki minik Selin Özdemir, üzerinde 'Sayın Cemil Deveci, senin yanındayız' notu yazan ve Başkan Deveci ile koro arkadaşlarını betimlediği resmi de panelde Başkan Deveci'ye verecek. - SAMSUN