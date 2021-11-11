Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları - Son Dakika

Kırık Hayatlar dizisinde rol alan Hatice İrkin, çekimler sırasında yüz felci geçirdi, Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı gibi magazin dünyasında yaşanan son gelişmelere bu sayfadan erişebilirsiniz.

HALUK LEVENT, AHBAP DERNEĞİ'NE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA KONUŞTU

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun süredir doğal afetler için toplanan paraların nasıl kullanıldığını açıkladı. Yapılan harcamaları gösteren bir video yayınlayan Levent, "Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık" açıklamasında bulundu.

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KIRIK HAYATLAR DİZİSİ OYUNCUSU ÇEKİM ESNASINDA YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Kırık Hayatlar dizisinde yer alan Hatice İrkin, kaçırılma sahnesinde hem rüzgara maruz kaldığı hem de stres yaptığı için yüz felci geçirdi. Anında hastaneye kaldırılan genç oyuncunun tedavisi devam ediyor.Teve 2 ekranlarında yayınlanan Kırık Hayatlar dizisinin setinden beklenmedik bir olay yaşandı. Dizide Öykü karakterini canlandıran Hatice İrkin, senaryoda kaçırılma sahnesinde yaşadığı stresten dolayı hastanelik oldu.

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DEFNE SAMYELİ KENDİSİNDEN 9 YAŞ KÜÇÜK İŞ İNSANIYLA GÖRÜLDÜ

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli'nin ünlü iş insanı Onur Arıkan'la aşk yaşadığı öne sürüldü. Samyeli'nin Onur Arıkan'dan 9 yaş büyük olması ise dikkat çekti.Aşk hayatıyla sıkça magazin gündemine konu olan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

