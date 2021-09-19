Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasına dair yeni gelişmeler 19 Eylül 2021

Magazin dünyası her gün farklı bir skandalı, ayrılıkları, düğünleri ve kavgaları ile birbirinden farklı ismin kendine yer bulduğu bir alan. Gündemde olan tüm son dakika magazin haberlerini sizler için derledik...

ÇUKUR'UN AYŞE'Sİ ''KOCALARIMLA YAŞIYORUM'' DEDİ

Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi"Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.

SELİN CİĞERCİ AYRILIĞA 10 GÜN DAYANABİLDİ

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin sürpriz bir şekilde boşanması büyük yankı uyandırdımıştı. Ciğerci, eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

Gülben Ergen'i dinlemeye giden Selin Ciğerci, gazetecilerle konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci,"Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.

46'LIK EBRU, MAKYAJSIZ HALİYLE BÜYÜLEDİ

46 yaşındaki Ebru Gündeş, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve yakın çekim verdiği poz Instagram sayfasında "Bazen" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Gündeş için "Çok güzelsin" yorumu yapıldı.

ŞARKICI ŞİMAL KANSERİ YENDİ!

Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan şarkıcı Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşı ile yemek yemeye gittiğini söyleyen şarkıcı Şimal, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bir ameliyat daha geçireceğini ve bir göğsünün alınacağını söyleyen Şimal, "43 kiloya kadar düştüm, " dedi.

MASTERCHEF'TE AZİZENİN BÜYÜK HATASINI DANİLO ŞEF FARK ETTİ

Tv8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, son bölümüyle izleyeciyi ekrana kilitledi. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takımda Azize yaptığı hatayla geceye damga vurdu.

Azize yemeğini tanıttıktan sonra yaptığı dolgulu mantıyı şeflerin önüne götürdü.Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra Danilo Zanna, bir çatal aldı. Ancak Danilo'nun lokmasından kürdan çıktı. Kürdanı Azize'ye gösteren Danilo Şef'in ardından Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.

6 AYLIK HAMİLE ÖZGE ÖZPİRİNCÇİ EVLENDİ!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve 6 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, ikinci mutluluğu yaşadı. Ünlü çift, Bozburun Yat Kulübü'nde sade bir merasimle nikah defterine imza attı. 20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

BURCU ÖZBERK'İN GÖĞÜS DEKOLTELİ VİDEOSU GÜNDEM OLDU

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk Mantık İntikam, tam gaz izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in başarısı dilden dile konuşuluyor. Ancak Özberk, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de gündemde.

Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı video ise sosyal medyada çok konuşuldu. Özberk'in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı.

SEDA SAYAN'DAN CESUR DANS! İZLEYİCİLER MEST OLDU

49. İstanbul Müzik Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında, birden fazla alanda çok sayıda isim sahne aldı. Dün Gülben Ergen'in sahne aldığı festivalde bugün de Seda Sayan rüzgarı esti. Sayan'ın şarkısını söyledikten sonra davetlilerle birlikte dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Beyaz sahne kostümü çok yakıştırılan Sayan, cesur figürlere imza attı.