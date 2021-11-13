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Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları

13.11.2021 12:39
Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları

Son 24 saatte magazin dünyasında kim kiminle, nerede görüntülendi? Yeni aşklar, kavgalar ve ayrılıklar. Survivor eski yarışmacılarından Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan samimi görüntülendi, Yalancı dizisi final yapıyor, Demet Akalın hamile mi? gibi dikkat çeken magazin olaylarından derlenen haber turu bu sayfada yer almaktadır.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı, Survivor'da bir aşk daha ortaya çıktı gibi magazin dünyasına dair tüm bilgilere sayfamızdan erişebilirsiniz.

SURVIVOR YARIŞMACILARINDAN BATUHAN VE ALEYNA SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin olayları

Performansıyla Survivor 2021'de dikkat çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, birlikte yarıştığı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, başarılı performansıyla Survivor 2021'e damga vurdu. Yarışma döneminde Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaştığı iddia edilen Karacakaya, ters bir köşe yaparak Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile yeni bir ilişkiye başladı.

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YALANCI DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin olayları

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı yer aldığı Yalancı dizisi final yapıyor. Dizi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisinden kötü haber geldi. Cuma günü yayınlanan ancak Aziz dizisi başlayınca yayın günü salıya çekilen dizi istenilen başarıya ulaşamadı.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ SİMGE BARANKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin olayları

Sosyal medyada para ödülü vaad edip , vergi adı altında para alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 16 kişi tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti.

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Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları

Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları - Son Dakika


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