Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı, Survivor'da bir aşk daha ortaya çıktı gibi magazin dünyasına dair tüm bilgilere sayfamızdan erişebilirsiniz.

SURVIVOR YARIŞMACILARINDAN BATUHAN VE ALEYNA SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Performansıyla Survivor 2021'de dikkat çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, birlikte yarıştığı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, başarılı performansıyla Survivor 2021'e damga vurdu. Yarışma döneminde Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaştığı iddia edilen Karacakaya, ters bir köşe yaparak Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile yeni bir ilişkiye başladı.

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YALANCI DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı yer aldığı Yalancı dizisi final yapıyor. Dizi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisinden kötü haber geldi. Cuma günü yayınlanan ancak Aziz dizisi başlayınca yayın günü salıya çekilen dizi istenilen başarıya ulaşamadı.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ SİMGE BARANKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada para ödülü vaad edip , vergi adı altında para alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 16 kişi tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti.

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