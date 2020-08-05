Son dakika magazin: İzmirli ünlü manken Ekiz'den yeni single

İzmirli ünlü manken Alina Ekiz, uzun bir aradan sonra single çıkartmak için kolları sıvadı. Ekiz, söz ve müziğin kendisine ait olduğu şarkısı için stüdyoya girdi.

Mankenlik kariyerini İzmir'den İstanbul'a taşıyan Alina Ekiz, yeni single için harekete geçti. Çeşitli moda haftalarında ve birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Alina Ekiz, en büyük hayalini gerçekleştirmek için stüdyoya giriyor. Alina, İngiliz Dili ve Edebiyatı üçüncü sınıf öğrencisi olarak da eğitimine devam ederken, aynı zamanda İngiltere'de iki yıl yaşayarak orada da mankenlik yaptı.

Hayran kitlesine artıran Alina Ekiz, yıllar önce yazdığı şarkı sözlerini besteledi ve stüdyoya girerek ilk singleni çıkartmak için gün saymaya başladı. Amacının sevdiği işi yapmak ve müzik anlamında profesyonelliğe geçmek olduğunu belirten Alina Ekiz, "Küçüklük hayalim. Sesimin güzel olduğunu düşünüyorum. İnsanların geri dönüşü çok güzel. Hem üniversite eğitimimi bitireceğim hem de kariyer basamaklarını bir bir çıkacağım. Ülkemizdeki pandemi sürecini atlattıktan sonra sürprizlerle karşınızda olacağım" dedi. - İZMİR