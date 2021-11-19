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'Muhteşem İkili' dizisinden ücretini alamadığını iddia eden Zafer Algöz davadan vazgeçti - Son Dakika

'Muhteşem İkili' dizisinden ücretini alamadığını iddia eden Zafer Algöz davadan vazgeçti

19.11.2021 11:45
'Muhteşem İkili' dizisinden ücretini alamadığını iddia eden Zafer Algöz davadan vazgeçti

'Muhteşem İkili' adlı dizinin final yapması sonrasında, ücretini alamadığı iddiasıyla film şirketine 153 bin liralık dava açan oyuncu Zafer Algöz'ün davasından vazgeçmesinin ardından mahkeme, tarafların uzlaşması nedeniyle davayı reddetti.

'Muhteşem İkili' adlı dizinin final yapması sonrasında, ücretini alamadığı iddiasıyla film şirketine 153 bin liralık dava açan oyuncu Zafer Algöz'ün davasından vazgeçmesinin ardından mahkeme, tarafların uzlaşması nedeniyle davayı reddetti.

TMC Film Yapım imzalı, başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in oynadığı 'Muhteşem İkili' adlı dizi, 12'nci bölümünde final yapmıştı. Dizinin final yapmasının ardından Sinema Televizyon Sendikası, set çalışanlarının haklarını halen alamadığını açıklamıştı. Oyunculuk ücretini alamayan oyunculardan biri olan Zafer Algöz, İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak 153 bin 375 liralık alacağı için TMC Film Yapım şirketi hakkında icra takibi başlatmış ancak itiraz üzerine icra takibi durdurulmuştu. Davalı TMC Film'in icra takibine yaptığı itirazın iptalini talep eden Algöz'ün dilekçesinde, "Davalı yapım şirketinin itirazının iptalini istiyoruz. Ayrıca yüzde 20 icra-inkar tazminatına çarptırılmasını talep ediyoruz" denilmişti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Duruşmaya, davacı Zafer Algöz'ün avukatı Melis Kılıç ile davalı TMC Film Yapım şirketinin avukatı Ertuğrul Halit Karapınar hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Zafer Algöz'ün avukatı, "Karşı taraf ile sulh olduk. Dava ettiğimiz tüm taleplerimizden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Davalı TMC Film Yapım şirketinin avukatı ise beyanında, "Biz de sulh olduk. Davanın reddini istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme, Zafer Algöz'ün davadan vazgeçmesi gerekçesiyle davayı reddetti.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

'Muhteşem İkili' dizisinden ücretini alamadığını iddia eden Zafer Algöz davadan vazgeçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Muhteşem İkili' dizisinden ücretini alamadığını iddia eden Zafer Algöz davadan vazgeçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Muhteşem İkili' dizisinden ücretini alamadığını iddia eden Zafer Algöz davadan vazgeçti - Son Dakika
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