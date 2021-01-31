Son dakika... Mahkeme kararı olmaksızın 124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti - Son Dakika

Son dakika... Mahkeme kararı olmaksızın 124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti

31.01.2021 12:41
Son dakika... Mahkeme kararı olmaksızın 124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 2017'den bugüne kadar 260 bin 157 kişinin soyadını, 124 bin 32 kişinin de ismini düzelttiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 2017'den bugüne kadar 260 bin 157 kişinin soyadını, 124 bin 32 kişinin de ismini düzelttiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye, vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Uygulama kapsamında 2017'den bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti.

Buna göre, Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman ve benzeri soyadları ile Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet gibi isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

En çok bu isimler düzeltildi

Türkiye genelinde en çok değiştirilen isim ise "Rabiye" oldu. 894 kişi "Rabiye" ismini "Rabia" olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi.

Rabiye'yi sırasıyla 836 ile "Hava", 526 ile "Esme", 497 ile "Yunis", 479 ile "Ümüt" adları takip etti.

Ülke genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi de "Çoşkun" soyadını "Coşkun" olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile "Uğuz", 563 ile "İşik", 472 ile "Çinar", 385 ile "Top" takip etti.

En çok ad soyadı değişikliği İstanbul'da

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il ise "İstanbul" oldu. Bugüne kadar İstanbul'da 19 bin 271 ad ile 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı.

İstanbul'u 7 bin 1 düzeltme ile Ankara, 4 bin 254 ile İzmir, 3 bin 361 ile Diyarbakır, 3 bin 154 ile Antalya, 3 bin 13 ile Adana, 2 bin 940 ile Bursa, 2 bin 633 ile Şanlıurfa, 2 bin 628 ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak takip etti.

14 bin 904 ile Şanlıurfa, 14 bin 661 ile Ankara, 9 bin 536 adet ile Diyarbakır, 8 bin 260 adet ile Bursa, 7 bin 823 ile İzmir, 7 bin 647 adet ile Van, 7 bin 549 adet ile Gaziantep, 6 bin 599 adet ile Adana, 6 bin 476 adet ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu.

Ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıp, bürokratik süreçlerin de kısaltılmasını sağlayan uygulamadan, 6 Aralık 2022'ye kadar faydalanılabilecek.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda 2017'de yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan verilmişti.

2019'da Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici maddeyle belirlenen süre 3 yıl daha uzatılmış, bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanınmıştı.

Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mahkeme kararı olmaksızın 124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı genç, 'Şeytana benzettiği' arkadaşını vurarak öldürdü Cüneyt Özdemir 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi yaptı, çıkan sonuç Ertuğrul Özkök'ü üzdü Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı
Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı         
12:48
Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı         
11:48
Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı         
11:39
"Her şeyi devletten beklememek lazım" diyerek, 3 kişi bindikleri pikapla kardan kapanan yollarını açtılar         
11:26
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar         
10:28
Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler         
10:08
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 13:00:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Mahkeme kararı olmaksızın 124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei