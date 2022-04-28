Mahkemede ifade değiştirmişti baba kızın davasında dinlenen polisler: Özgür iradesiyle ifade verdi - Son Dakika

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki kızının Instagram'da erkeklerle konuşmasına sinirlenerek kızını darbeden ve dayaktan kaçarak balkona çıkan kızına "Atla işimi kolaylaştır" dediği öne sürülen baba Haci Ş.'nin yargılandığı davada, mağdur kızın ifadesini alan polisler tanık olarak dinlendi. Karakolda babasının "Atla" demesi üzerine atladığını belirten mağdur A.Ş'nin mahkemede "Dengem kayboldu, düştüm" diyerek ifade değiştirmesi üzerine dinlenen polisler, mağdurun kendi iradesiyle söylediklerini tutanağa geçirdiklerini belirttiler.

Esentepe Mahallesi'nde 8 Ocak'ta yaşanan olay sonrasında 4. kattaki balkondan aşağıya düşen mağdur A.Ş. önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne sonra da arabadan sekerek beton zemine düşmüştü.

SANIK: BEN BİR BABAYIM, KIZIMI NASIL ATARIM

İlk duruşmada savunması alınan baba Haci Ş., "Olay nasıl oldu inanın ben de bilmiyorum. Ben bir babayım, kızımı nasıl atarım. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kızımı dövmedim. Telefonunu alıp kurcalamadım. Daha sonra gidip tekrar uyudum. Sonradan kızımın balkondan düştüğünü öğrendim" demişti. Karakolda babasının "Atla" demesi üzerine atladığını belirten mağdur A.Ş. ise mahkemede psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Balkona hava almak için çıktım, dengem kayboldu ve düştüm. İlk ifademi kabul etmiyorum" diyerek şikayetçi olmadığını söylemişti. Anne Hacer Ş. de olayın eşiyle alakası olmadığını öne sürerek "Kızım dengesini kaybedip düştü" demişti.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜİstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, baba Haci Ş. tutuklu bulunduğu Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi olarak da Aile Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİDuruşmada, olay günü balkondan düşen mağdurenin, "Babasının kendisini darbettiğini, 'atla' demesi üzerine atladığını, babasıyla yaşamak istemediği" yönündeki ifadesini alan polisler tanık olarak dinlendi. Tutanaklarda imzası olan iki polis memuru, mağdurenin Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ifadesini aldıklarını ve A.Ş.'nin ifadesini kendi özgür iradesiyle verdiğini, imza attığını söylediler.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIEsas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, "Sanık babanın olay günü kızının Instagram üzerinde erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlenerek mağduru darbettiği, balkona geçen mağdurun atlayacağını söylemesinden sonra babanın 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' demesi üzerine mağdurun balkondan atladığını belirtti. Savcı, sanık babanın "Cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep ederek yurt dışı yasağıyla tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK DEVAMSanık avukatı Ali Yücel ise tahliye talebine katıldıklarını belirterek mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Aile Bakanlığı avukatı da süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Haci Ş.'nin saklanma şüphesinin olması, delillerin henüz toplanmamış olması, suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. Bir dahaki celse tarafların son ifadeleri alınarak, karar açıklanacak.

İDDİANAMEİddianamede, 8 Ocak 2022 tarihinde mağdur A.Ş.'nin yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldığı, mağdurun polis tarafından alınan ifadesinde, babasının Instagram'dan erkek arkadaşları olduğu için tartıştıklarını, babasının 'Seni bir daha okula göndermeyeceğim. Yanımda çalışacaksın' diyerek küfredip kafasına vurduğunu, ayağıyla da beline vurduğunu, boğazını sıktığını, babasının elinden kaçıp mutfaktaki balkona gittiğini, burada da babasının 'Atlasana hadi, benim işimi kolaylaştır' dediğini, babasının baskılarına dayanamayarak 4. kattan aşağıya atladığını belirttiği anlatıldı. Mağdurun kardeşi Y.Ş'nin de babasının ablasının telefonundaki mesajları görünce ablasını kendi odalarına kadar dövdüğünü, boğazını sıktığını, balkona ittiğini, o sırada annesinin 'Kızım düştü' diye bağırdığını anlattığına yer verildi. Sanık babanın ise savunmasında, kızının erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlendiğini, kızına tokat attığını, kızının balkona koştuğunu, peşinden gitmediğini, kızının kendisini balkondan attığını, kızına 'Atla' demediğini söylediği belirtildi. Olay yeri inceleme raporunda, PVC kapı iç açma kolu üzerine kan lekesinin bulunduğu, mağdurun daha sonra ek ifade vererek "Nasıl düştüğünü hatırlamadığını ve babasından şikayetçi olmadığını" söylediği kaydedildi. Mağdurun ifadesine eşlik eden psikolog ise mağdurun ailesi tarafından baskı ve tehdide maruz kalabildiği, çocuğun iletişime ve işbirliğine kapalı olduğunu belirttiğine de iddianamede yer verildi.

Mağdurda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, olay günü şüphelinin kızının Instagram üzerinden erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlenerek mağduru darbettiği anlatıldı. İddianamede mağdurun babası kendisini darbederken kardeşinin odasının penceresine çıktığı ve kardeşinin "İn" demesi üzerine indiği, buna rağmen şüphelinin mağduru darbetmeye devam ettiği, mağdurun babasının baskılarına dayanamayarak balkondan atladığı ve mağdur atlamadan şüphelinin mağdura "Atla işimi kolaylaştır" diyerek kastını ortaya koyduğu, böylece şüphelinin "Cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi. Şüphelinin 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.