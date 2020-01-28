Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak - Son Dakika
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Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak

18 dakika önce

Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu planını reddettiklerini açıkladı. Abbas, "Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak. Birlik olalım, işgalcilerin karşısında duralım. Kudüs satılık değildir" dedi.

Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray'da Ortadoğu Barış Planı'nın ana hatlarını tüm dünyaya duyurdu. Trump'ın Ortadoğu planını açıklamasının ardından Filistin cephesinden peş peşe sert tepkiler gelmeye başladı.

MAHMUD ABBAS: KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. Mahmut Abbas, Bu kaos planının hayata geçmeyeceğini belirtti.

Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil" dedi.

ÜRDÜN'DEN İLK AÇIKLAMA

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Trump'ın açıkladığı Ortadoğu Barış Planı'na yönelik, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak" açıklamasını yaptı.

HAMAS: ANLAŞMAYI SAÇMALIK OLARAK NİTELİYORUZ

Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi, anlaşmaya yönelik verdiği ilk tepkide "Anlaşmayı saçmalık olarak niteliyoruz" dedi.

FİLİSTİN MİLLETVEKİLİ PLANA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını "iki devletli çözümü tasfiye etme planı" olarak niteledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mahmud Abbas, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:26 
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