Son Dakika | Mahmut, Aleksic ve Visca cezalı duruma düştü
Son dakika güncel haberine göre Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Aleksic'in yanı sıra kırmızı kart ile oyundan atılan Visca, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Aleksic'in yanı sıra kırmızı kart ile oyundan atılan Visca, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu zorlu müsabakada turuncu-lacivertlilerin üç önemli oyuncusu cezalı duruma düştü. Mücadelenin 15. dakikasında sarı kart gören Danijel Aleksic ile 41. dakikada sararan Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırına ulaştı. Aleksic ve Mahmut, önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Aynı zamanda Edin Visca da gördüğü kırmızı karttan dolayı Antalya'da takımını yalnız bırakacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:32 Kaynak: İHA
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