Son Dakika | Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti - Son Dakika
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Son Dakika | Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

24.06.2022 11:22
Son Dakika | Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Son dakika gelişmesine göre Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün cuma namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün cuma namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine saatler kala Fatih Camii'ne gelen binlerce kişi drone ile havadan görüntülendi.

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze törenine saatler kala binlerce camiye akın etti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Fatih Camii'ne çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.

(Zehra Baykal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

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Kaynak: İHA

Mahmut Ustaosmanoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti - Son Dakika

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