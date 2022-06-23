İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › (Arşiv görüntü) Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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