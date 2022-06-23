(Arşiv görüntü) Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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(Arşiv görüntü) Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

23.06.2022 05:10

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Arşiv görüntü) Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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