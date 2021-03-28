Son dakika haber... Mahsur kalan çocukları sırtlarında taşıyarak kurtardılar - Son Dakika

Son dakika haber... Mahsur kalan çocukları sırtlarında taşıyarak kurtardılar
28.03.2021 14:24
Son dakika haber... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobillerinin çamura saplanması sonucu baraj yolunda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobillerinin çamura saplanması sonucu baraj yolunda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Taşhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Mustafa A.'nın sürücüsü olduğu 38 RD 265 plakalı otomobil, çamura saplanınca mahsur kaldı. Mustafa A.'nın durumu AFAD'a bildirmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Bölgenin bataklık ve kayalık olması nedeniyle AFAD ekipleri, baba ve çocukları Abdullah A. (4) ile Fatma A.'ya (7) yaya olarak ulaştı. Çocukları yaklaşık 3 kilometre sırtlarında taşıyan AFAD ekipleri, aileyi güvenli bölgeye tahliye etti.
Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ
Son Dakika Türk firmasından 46 ülkeye yerli üretim 'atık teknolojileri' ihracatı! Toplam değeri 70 milyon lira Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez