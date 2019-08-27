Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Maia adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı...
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Son Dakika: Maia adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı...

50 dakika önce

Spor Arena | Beşiktaş Transfer Komitesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak Gary Medel'in yerine, Fransa'da Lille'de oynayan Thiago Maia'yı kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Son Dakika: Maia adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı..., System.String[]

Spor Arena | Beşiktaş Transfer Komitesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak Gary Medel'in yerine, Fransa'da Lille'de oynayan Thiago Maia'yı kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor.


Siyah beyazlı takımın Asbaşkanı Umut Güner, scout ekibinin yurt dışı ve içinden takip ettiği oyuncuları listelerine aldıklarını ileri sürerek özellikle Medel'in yerine Maia'yı kadroya katmak için Lille kulübü ile fikir alış verişinde bulunduklarını belirtti.


Görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Maia'nın satın alma opsiyonunun ise 10 milyon euro olarak belirleneceği öğrenildi.


Beşiktaş-Göztepe maçının hikayesini izliyoruz...


Abdullah Avcı, Gary Medel, Beşiktaş, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:59 
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