Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

12.11.2020 02:27
Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Son dakika habere göre ANTALYA'da makas olarak tabir edilen zikzak çizerek seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı.

ANTALYA'da makas olarak tabir edilen zikzak çizerek seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı. Araçta bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen kişilerden biri yaşamını yitirirken diğeri ağır yaralandı. Kaza alanını cep telefonu ile görüntüleyen iki kişiye ise maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira idari para cezası kesildi.

Kaza, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konyaaltı istikametine giden ve iddiaya göre diğer araçlara makas atan sürücüsü belirlenemeyen 07 AHF 928 plakalı otomobil kontrolden çıktı. O sırada seyir halinde olan araçların yanından geçen otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak ortadan ikiye bölündü.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜKazanın etkisiyle aracın arka kısmı çarptığı ağacın yanında kalırken ön kısmı ise 10 metre sürüklendi. Araçta bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi ise yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan 2 kişiye müdahale etti. Araç yanında bulunan kişi müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralın diğer kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.'ÇOK SÜRATLİ VE MAKAS ATARAK GİDİYORDU'Kaza yapan aracın seyir halindeki araçlara makas atarak ilerlediğini iddia eden Faruk Karaduman, "Ben sol şeritte gidiyordum. Makas attığını gördüm. Sağ şeride kaçayım dedim. Sağa geçerken az daha bana da vuruyordu. Önümdeki birkaç arabaya daha makas attı. Alt geçitten çıktığımda kazayı gördüm. Durdum hemen ambulansı aradım. Çevredekiler de geldi, birinin kalbinin atmadığını söylediler. Hızı 200 kilometreyi yakındı. Çok aşırı hızla, makas atarak gidiyordu" dedi.GÖRÜNTÜ ALMAYA ÇALIŞAN KİŞİLERE MASKE TAKMAMA CEZASIKazayı görüp yol kenarına araçlarını park edip duran kişiler ise olay yerinde görev yapan polislere zor anlar yaşattı. Cep telefonu ile kazayı görüntüleyen kişileri polis ekipleri uzaklaştırırken, tüm uyarılara rağmen uzaklaşmayan bir kişiye ise polis, 'Yoruldum artık. Hadi kardeşim uzaklaşın' diyerek tepki gösterdi. Olay yerine çekilen şeridin önüne gelerek görüntü almaya çalışan iki kişiye ise maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira idari para cezası uygulandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İkiye bölünerek paramparça olan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Cep Telefonu, Otomobil, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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