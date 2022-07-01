Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

01.07.2022 15:00
Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı: 2 yaralıANKARA'da sürücüsü yolda makas atarak ilerleyen otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç takla attı.

Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

ANKARA'da sürücüsü yolda makas atarak ilerleyen otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç takla attı. Ticari aracın sürücüsü ile yanındaki eşinin yaralandığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. Yenikent yönüne giden Yeşim Yılmaz (41) yönetimindeki 35 AT 4471 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü makas atarak ilerleyen 06 YCA 88 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıkıp takla attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada, Yeşim Yılmaz ile eşi İlker Yılmaz (41) hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Makas atan otomobil sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı.

İlker Yılmaz, eşinin kullandığı araçla evlerine gittikleri sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şoför aşırı hızlıydı, çarpma şiddetiyle tekerler kaldırıma çarptı, ardından yan yattı. Arabanın kapıları sıkışmıştı. Tekmeyle kapıyı açtım. Eşimin yanına gittim, onun kapısı açılmadı. Arkadaki sürgülü kapıyı açıp içeri girdim. Eşimin emniyet kemerini çözdüm, sıkışan ayağını kurtardım. Eşimin bilinci yerinde değildi, baygındı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla beraber eşimi çıkardım. Gece karakola ifade vermeye gittiğimizde sürücü alkollü olduğunu belirterek bizden özür diledi. Eşim kazanın şokunu üzerinden atamadı. Sürücüden şikayetçi olduk" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

- Kaza anı

- Takla atan araç

Haber:  Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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