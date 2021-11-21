Makas attığı iddia edilen sürücünün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada - Son Dakika

Makas attığı iddia edilen sürücünün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

Antalya'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da makas attığı iddia edilen sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobillerden birisinin diğer araçlara çarptıktan sonra savrulup lastikçi dükkanının girmesi kameralara yansıdı.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Kızılarık Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde hareket halinde olan ve makas attığı iddia edilen bir sürücü, diğer araçlara çarptı. Araçlardan birisi kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan lastik dükkanına girerek durabildi. 4 aracın maddi hasar gördüğü kazada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anları ise lastik dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan bir aracın kaldırıma çıkarak işyerinin önündeki lastiklere vurarak durabildiği kalıtlara girdi. Kazayı anlatan vatandaş, "Ben bekliyordum. Bir aracın diğer aracı makaslamaya çalışması ile kaza meydana geldi. Araç duramayarak buraya çaptı. Çok hızlı gidiyordu. Biz de buradaydık. 15 saniye önce içeri geçtik" dedi.