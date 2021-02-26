Son dakika... Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Son dakika... Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret
26.02.2021 10:16
Son dakika gündem haberi... Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Aytekin'in ailesini ziyaret ettiler.
Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Aytekin'in ailesini ziyaret ettiler.
Ziyaret kapsamında şehidin ailesi ile görüşen Makas çifti, ailenin istek ve taleplerini dinlediler.
Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Aytekin'in ailesiyle yakından ilgilenen Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ve beraberindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Remzi Sarıgöl tüm şehitlerimiz için dua ettiler. - ERZİNCAN
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