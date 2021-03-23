Son dakika! Makas dehşetinde ölüm böyle geldi - Son Dakika

Antalya'da makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsünün, motosiklet sürücüsünün ölümüne, durakta bekleyen 2 kadının da yaralanmasına sebep olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Katliam gibi kaza, 20 Mart cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y., bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı, ardından kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Otomobil, daha sonra çarptığı elektrik direğini devirdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polis üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün ismini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tramvay durağındaki yaya geçişinden motosikletiyle yola inip şehir merkezi istikametine seyir haline geçmesi ve kısa süre sonra ise süratli bir şekilde ilerleyen otomobilin önce kaldırıma ardından önündeki motosikletliye çarpması yer alıyor.

"Sanki havadan uçarak geliyordu"

Kaza anında kaldırımdayken otomobilin çarpması sonucu yaralananlardan Ayşen Menis (49), o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle paylaştı. Kazayı ayağında kırıkla atlattığını belirten Menis, "Durağa doğru gidiyordum, üzerime doğru geldiğini gördüm ama etrafımda bariyerler vardı kaçamadım. Çok hızlı bir şekilde 'Z' yaparak geliyordu. Gözlerimi kapatıp kenara çekildim 'ölüyorum' dedim. Gürültüyle elektrik direğini yıkmış. Gözümü açtığımda ayağımı araçtan çekmeye çalıştım. Araç patlayacak diye oradan kaçtım. Çevredekiler yardımcı oldu. Motosiklet sürücüsünün öldüğünü gördüm. Ayakkabısı benim önümdeydi. Feci bir kazaydı. Şoktaydım. Ölebilirdim, o kadar kötü bir şekilde geliyordu ki, sanki havadan uçarak geliyordu" dedi. - ANTALYA