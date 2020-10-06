Son dakika: Makina ikmal üretiyor Akdeniz Belediyesi kazanıyor - Son Dakika

Son dakika: Makina ikmal üretiyor Akdeniz Belediyesi kazanıyor

Son dakika gündem haberi... Akdeniz Belediyesi Makine İkmal Parkı'nda gerçekleştirilen üretim sayesinde belediyenin yüksek maliyetlerden kurtulduğu bildirildi.

Son dakika: Makina ikmal üretiyor Akdeniz Belediyesi kazanıyor, System.String[]

Akdeniz Belediyesi Makine İkmal Parkı'nda gerçekleştirilen üretim sayesinde belediyenin yüksek maliyetlerden kurtulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Parkı'nda bulunan tamir-bakım, oto elektrik, kaynak, lastik, tabela-boya ve marangoz atölyelerinde görevli personeller, dışarıya bağımlı kalınmadan sağladıkları üretim sayesinde, fen işleri, park bahçeler ile çevre koruma ve kontrol birimlerinin ihtiyacını duyduğu araç, gereç ve malzemeleri üretiyor, bu sayede belediyeyi büyük bir maliyetten kurtarıyor.

Ekipler ayrıca, belediyeye ait iş makinelerinin de aralarında bulunduğu onlarca aracın tamiri ve bakımı, demir-ahşap doğrama, kamelya ve bank üretimi ve montajı, çocuk oyun gruplarının tamiri, afiş ve panoların yazımı, çöp kamyonu ve konteynırların tamiri ve dezenfekte edilmesi gibi çalışmaları da yerine getiriyor.

Personelin yanı sıra, araç-gereç filosunun da güçlendiği makine ikmal sahasında görevli teknik ekipler, atölyede birbirinden farklı mobilyaları da üretirken, zarar gören her türlü araç, gereç, mobilya ve konteynıra da tamir ederek belediyeyi büyük bir maliyet kaleminden kurtarıyor, tasarruf sağlıyor.

"İcracı hizmet birimlerimiz eşgüdüm içerisinde çalışıyor"

İcracı hizmet birimlerinin bir arada olduğu Makine İkmal Sahasının, belediyenin adeta kalbi gibi bir görev üstlendiğine dikkati çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak; "Söz verdiğimiz üzere, Akdeniz sakinlerinin bizden beklediği hizmetleri en kısa zaman içinde sunmak amacıyla, hizmet ve çalışmalarımız gece-gündüz demeden aralıksız ve tüm birimlerimizin eşgüdümüyle devam ediyor. Belediyemiz bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin azami verim alınacak şekilde çalıştırılıp bakım, onarım ve ikmallerinin planlı bir şekilde yürütülmesi, makine ikmal sahamızdan kontrol edilmektedir. Ayrıca araçlara görev verilmesi ile yedek parça değişikliklerinin sağlanması da burada yapılmaktadır" dedi.

Makine ikmal sahasında görevli personele, göstermiş oldukları yoğun emeklerinden ötürü teşekkür eden Gültak, "Ellerine sağlık diyorum. Zira onların bu gayreti ve üretimi sayesinde belediyemiz birçok masraf ve gider kaleminden kurtuluyor. En sonunda da bu üretim süreci, halkımıza hizmet olarak geri dönüyor" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika: Makina ikmal üretiyor Akdeniz Belediyesi kazanıyor
Son dakika: Makina ikmal üretiyor Akdeniz Belediyesi kazanıyor
Son dakika: Makina ikmal üretiyor Akdeniz Belediyesi kazanıyor

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Makina ikmal üretiyor Akdeniz Belediyesi kazanıyor - Son Dakika

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