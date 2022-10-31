Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer yüzeyinin 11.27 kilometre altındaki tabakada gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

28 EKİM'DE DE AYNI ŞİDDETTE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 28 Ekim 2022 tarihinde saat 22.16'da 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.