Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

31.10.2022 22:04

28 Ekim'de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelen Malatya'da bugün saat 21.34'te yeniden deprem yaşandı. Battalgazi ilçesinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer yüzeyinin 11.27 kilometre altındaki tabakada gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

28 EKİM'DE DE AYNI ŞİDDETTE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 28 Ekim 2022 tarihinde saat 22.16'da 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Son Dakika: Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika Güncel Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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