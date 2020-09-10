Son dakika! Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eğnir Mahallesi'nde rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan bir kişinin, yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından mahallenin giriş ve çıkış noktalarında, karantina hükümleri kapsamında jandarma tarafından önlem alındı.