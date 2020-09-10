Son dakika! Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Eğnir Mahallesi'nde rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan bir kişinin, yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından mahallenin giriş ve çıkış noktalarında, karantina hükümleri kapsamında jandarma tarafından önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:36 - Kaynak: DHA
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