Son Dakika | Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
04.12.2020 10:26
Son dakika gündem haberi: MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Pacalı Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Pacalı Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Pacalı Mahallesi'nde yaşayan 13 kişide, koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
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