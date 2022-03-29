Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu

29.03.2022 01:17

Son dakika haber: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu Malatya'da 24 yaşındaki bir genç yol kenarında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu

MALATYA - Malatya'da 24 yaşındaki bir genç yol kenarında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, 28 Mart Pazartesi 22.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olaya tanıklık ettiğini ileri süren bir kişiyi ifadesi almak üzere polis merkezine götürürken, hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat çok yönlü sürüyor.

Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Malatya'da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu - Son Dakika
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