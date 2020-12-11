Son dakika... Malatya'da 321 litre boğma içki ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika... Malatya'da 321 litre boğma içki ele geçirildi
11.12.2020 21:54
Son dakika haber... Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonda 321 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonda 321 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli A.K.'nin iş yeri, depo ve ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, plastik şişelerde toplam 321 litre alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında "5607 SKM" kapsamında yasal işlem yapıldı. - MALATYA
Son Dakika Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Bahçeli'den HDP çağrısı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı