Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

6 Şubat merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya bir kez daha sallandı. Saat 20.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Kandilli, depremin merkez üssünü Öncü-Yeşilyurt olarak verirken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

AFAD BAŞKANI SEZER: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."