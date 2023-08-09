Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

09.08.2023 20:30

Son dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

6 Şubat merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya bir kez daha sallandı. Saat 20.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Kandilli, depremin merkez üssünü Öncü-Yeşilyurt olarak verirken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD BAŞKANI SEZER: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Güncel Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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