Saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı yerin 6 km altında gerçekleşti.
İlk sarsıntının ardından 1 dakika sonra Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.5 şiddetinde bir sarsıntı daha hissedildi. Bu kez deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" açıklamalarında bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya/Yeşilyurt merkezli yaşanan #deprem'den etkilenen tüm hem şehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Malatya'da peş peşe depremler! Kent 1 dakika arayla 2 kez sallandı - Son Dakika