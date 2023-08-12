Son Dakika: Malatya'da peş peşe depremler! Kent 1 dakika arayla 2 kez sallandı

Saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı yerin 6 km altında gerçekleşti.

1 DAKİKA SONRA 4.5 ŞİDDETİNDE YENİDEN SALLADI

İlk sarsıntının ardından 1 dakika sonra Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.5 şiddetinde bir sarsıntı daha hissedildi. Bu kez deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

BAKN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

AFAD BAŞKANI: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" açıklamalarında bulundu.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya/Yeşilyurt merkezli yaşanan #deprem'den etkilenen tüm hem şehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.