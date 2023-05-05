Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkım yaşattığı Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü.
Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan binanın enkazında Oktay Gücü (29) adlı bir kişi kaldı. Oktay Gücü, hayatını kaybetti.
Binanın çökmeden önce 4 kişinin hurda toplamak için binaya girdiği, o esnada çöktüğü öğrenildi. 3 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla sağ salim binadan çıkabildiği, hayatını kaybeden Oktay Gücü'nün ise göçük altında kaldığı belirtildi.
İşte olay yerinden fotoğraflar:
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında - Son Dakika