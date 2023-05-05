Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında - Son Dakika
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Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında

05.05.2023 21:49

Son dakika: 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıktığı Malatya'da 4 katlı hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Olaydan önce hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden 3'ü enkazdan kendi imkanlarıyla çıkarken, enkaz altında kalan ve canlı olduğu öğrenilen Oktay Gücü isimli vatandaşı kurtarmak için kurtarma çalışmaları başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkım yaşattığı Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü.

Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan binanın enkazında Oktay Gücü (29) adlı bir kişi kaldı. Oktay Gücü, hayatını kaybetti.

Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında

HURDA TOPLAMAK İÇİN BİNAYA GİRMİŞLER

Binanın çökmeden önce 4 kişinin hurda toplamak için binaya girdiği, o esnada çöktüğü öğrenildi. 3 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla sağ salim binadan çıkabildiği, hayatını kaybeden Oktay Gücü'nün ise göçük altında kaldığı belirtildi.

İşte olay yerinden fotoğraflar:


Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında
Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında
Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında
Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında
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Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında - Son Dakika


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