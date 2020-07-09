Son Dakika: Malatya'da 9 artçı sarsıntı yaşandı - Son Dakika

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya'da 4,4 şiddetindeki depremden sonra 10 saat içerisinde 9 artçı sarsıntı kaydedildi.



AFAD verilerine göre, Malatya merkez Battalgazi ilçesi Uluköy merkezli 4,4 şiddetindeki depremde ölen veya yaralanan olmazken, son 10 saatte 9 artçı sarsıntı yaşandı. Malatya'da son 10 saatte yaşanan sarsıntıların saatleri ve şiddetleri şöyle:



"8 Temmuz saat 23,57'de 4,4, 9 Temmuz saat 00.17'de Battalgazi merkezli 2,1, yeni Battalgazi ilçe merkezle saat 01,39'da 3,9, saat 01,47'de 1,8, saat 03,29'da 0,9, saat 03,56'da 2,3, saat 05,45'de 2,1, saat 08,16'da Pütürge ilçesi merkezli 2,2, saat 08,48'de Battalgazi ilçesi merkezli 1,8 şiddetinde deprem meydana geldi." - MALATYA