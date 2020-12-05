Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı - Son Dakika

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

05.12.2020 20:55

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı Malatya'da il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine sığınan ayağı kırık yaralı köpeğe polisler sahip çıktı.

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

MALATYA - Malatya'da il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine sığınan ayağı kırık yaralı köpeğe polisler sahip çıktı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arka ayaklarından birinin kırıldığı belirlenen bir köpek gittiği Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde ekipler tarafından tedavi ettirilmek üzere muhafaza altına alındı. Tedavisi için çalışma başlatılan yaralı köpeğin tedavisi tamamlanıp iyileşinceye kadar Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tutulacağı bildirildi.

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı
Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı
Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı
Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray evinde Hatayspor'u 3-0'la geçti Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz
Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi         
20:57
Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak         
20:33
Kısıtlamada patates servisine çıkan şahıs, cezadan kurtulamadı Kısıtlamada patates servisine çıkan şahıs, cezadan kurtulamadı         
20:15
Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu         
19:52
Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim         
18:53
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Eşini tüfekle vuran kocanın Eşini tüfekle vuran kocanın "Haberim yokmuş gibi çek kanka" sözleri pes dedirtti         
16:07
Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar         
15:27
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu         
12:19
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 21:16:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei