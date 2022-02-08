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Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu - Son Dakika

Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu

08.02.2022 10:53
Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu

Son dakika haberlerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Doğanşehir'de, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9'a kadar düştüğü ilçedeki Sürgü Baraj Gölü'nün bazı alanları dondu.

Yaklaşık 10 santimetrelik buz kalınlığının oluştuğu baraj gölünün çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu
Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu
Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu
Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu

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Doğanşehir, Malatya, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu - Son Dakika


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