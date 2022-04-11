Son dakika: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

11.04.2022 00:02
Son dakika: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika haberine göre Malatya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde aklen malul olduğu iddia edilen Ahmet B. (70) ile M.Ç, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, yanında bulunan bıçakla Ahmet B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Ahmet B, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ahmet B, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

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Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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