Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var - Son Dakika

Malatya'da iki katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, ekipler zamanla yarışıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binada bugün gerçekleştirilen çalışmanın ardından çökme meydana geldi. Aynı binada gün içerisinde yapılan tadilatta kolonlardan birinin kesildiği iddia edildi. Ancak bu iddiayla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan binada akşam saatlerinde göçük yaşandı. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

13 KİŞİ KURTARILDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Binada kaç kişi olduğuna dair henüz net bir bilgi yok ancak binanın altında dükkanlar mevcut. Ekipler, dükkandaki vatandaşların sağlık durumunu araştırıyor. Ayrıca 13 kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İçeride kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ALTINDA KIRAATHANE VE TAVUKÇU VARDI

Çöken binanın altında kıraathane ve tavukçu olması da endişeleri artırdı. Ekipler, dükkan içerisinde bulundukları tahmin edilen kişileri sağ şekilde enkaz altından çıkarmak için çalışıyor.

VALİ: EKİPLER 1 KİŞİDEN SES ALDI

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Binanın alt katında bir tadilat olduğu ifade edildi. 13 yaralı sağ olarak kurtarıldı. 2 vatandaşımız yoğun bakımda ama hayati tehlikeleri yok. Çalışmalar devam ediyor. Ekipler 1 kişiden ses aldı, enkaz altında çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz. Şu ana kadar kaybetmiş olduğumuz bir vatandaşımız yok."

Baruş, tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon olup olmadığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Olay yerinden ilk görüntüler: