Son dakika... Malatya'da bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Malatya'da bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

18.03.2022 11:27
Son dakika... Malatya'da bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındık Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada Mualla Ali Karaoğlan'ın (52) bıçaklanarak öldürülmesi, Arif Aktaş'ın (74) yaralanmasıyla ilgili A.A. (74), K.K. (25), B.K. (19), U.C.K. (20) ve E.A'yı (49) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. (74) ve K.K. tutuklandı.

Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ali Karaoğlan, Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Malatya'da bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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