Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı - Son Dakika

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan iki katlı bina kolonların kesilmesinin ardından yerle bir oldu. Aynı binada gün içerisinde yapılan tadilatta kolonlardan birinin kesildiği iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI KOLONLARIN KESİLDİĞİ İDDİASINI DOĞRULADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çınar, kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili, "Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş" dedi.

4 KİŞİGÖZALTINA ALINDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibariyle izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir."

"ENKAZIN ALTINDA KİMSE KALMADI"

Bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, enkazın altında kimsenin kalmadığını belirterek, ""Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz. Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SON DURUMLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeden 28 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirtti. Koca paylaşımında, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" dedi.

ENKAZDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKAN VATANDAŞ KONUŞTU

Göçüğün altından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir, gazetecilere, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı binaya olaydan 10 dakika önce geldiğini anlattı.

"'BURASI ESKİ BİNA DİKKAT ET' DEDİK"

Binanın üst katında bulunduğunu, alt katta ise tadilat yapıldığını belirten Bozdemir, şöyle konuştu:

"Alt kattaki fırın daha önce boşaltılmıştı. Fırının yerini tavukçu kendi iş yerine katıyordu. Gelip geçtiğimizde, 'Nasıl ettin?' diye soruyorduk. 'Abi bir an önce hizmete açmak için uğraşıyorum.' diyordu. 'Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık."

"DUVAR PATLADI ORADAN ÇIKTIK"

Ölümle burun buruna geldiğini, hayatta kaldığı için sevinçli olduğunu dile getiren Bozdemir, "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım. Arkada İmam Hatip okulu var. O okulun duvarına bakan kısmında boşluktan kendimizi kurtardık. Ben girdiğimde 15-20 kişi vardı. Yaralılardan arkadaşlarımız var, onlardan da haber aldık. Ciddi durumlarının olmadığını öğrendik, sevindik." sözleriyle olay anını anlattı.

Binanın çökmeden önceki hali:

Olay yerinden görüntüler: