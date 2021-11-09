Üye Girişi
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı

09.11.2021 22:42

Son dakika: Malatya'da iki katlı bina akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın ardından bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, soruşturma kapsamında binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Şu anki bilgilere göre enkaz altında herhangi bir kimse yok." dedi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan iki katlı bina kolonların kesilmesinin ardından yerle bir oldu. Aynı binada gün içerisinde yapılan tadilatta kolonlardan birinin kesildiği iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI KOLONLARIN KESİLDİĞİ İDDİASINI DOĞRULADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çınar, kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili, "Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş" dedi.

4 KİŞİGÖZALTINA ALINDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibariyle izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir."

"ENKAZIN ALTINDA KİMSE KALMADI"

Bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, enkazın altında kimsenin kalmadığını belirterek, ""Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz. Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SON DURUMLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeden 28 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirtti. Koca paylaşımında, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" dedi.

ENKAZDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKAN VATANDAŞ KONUŞTU

Göçüğün altından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir, gazetecilere, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı binaya olaydan 10 dakika önce geldiğini anlattı.

"'BURASI ESKİ BİNA DİKKAT ET' DEDİK"

Binanın üst katında bulunduğunu, alt katta ise tadilat yapıldığını belirten Bozdemir, şöyle konuştu:

"Alt kattaki fırın daha önce boşaltılmıştı. Fırının yerini tavukçu kendi iş yerine katıyordu. Gelip geçtiğimizde, 'Nasıl ettin?' diye soruyorduk. 'Abi bir an önce hizmete açmak için uğraşıyorum.' diyordu. 'Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık."

"DUVAR PATLADI ORADAN ÇIKTIK"

Ölümle burun buruna geldiğini, hayatta kaldığı için sevinçli olduğunu dile getiren Bozdemir, "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım. Arkada İmam Hatip okulu var. O okulun duvarına bakan kısmında boşluktan kendimizi kurtardık. Ben girdiğimde 15-20 kişi vardı. Yaralılardan arkadaşlarımız var, onlardan da haber aldık. Ciddi durumlarının olmadığını öğrendik, sevindik." sözleriyle olay anını anlattı.

Binanın çökmeden önceki hali:

Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı

Olay yerinden görüntüler:

Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı

Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika

Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı 00:48 Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz 23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı 22:59 Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı
Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli 20:34 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti 20:00 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor 17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
01:02 Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım
01:00 Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar'a tazminat davası açtı
00:47 Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı
00:19 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak
00:14 Öğrenci servisinin dereye yatağı uçtuğu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
00:11 BAE Dışişleri Bakanı'nın Şam'da Esed'le görüşme gerçekleştirmesine ABD tepki gösterdi: Kaygı verici
00:02 Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu
23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
23:47 Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi
23:29 Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı
Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım         
01:02
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak         
00:19
Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi         
23:47
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 01:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement