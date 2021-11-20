Son dakika! Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarını evde bir süre rehin aldıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarını evde bir süre rehin aldıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı. Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Hamza U, dün akşam eşi Çınar U. ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine çatıya uzattığı merdivenle kaçan Hamza U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, akşam saatlerinde şüpheliyi iş yerinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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