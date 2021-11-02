Son dakika! Malatya'da eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Dün akşam çıkan tartışmada İrfan Taşkın, karısını bıçakla yaralamış, Nursel Taşkın kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı ise polis ekiplerine teslim olmuştu.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde tartıştığı eşi Nursel Taşkın'ı (38) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren İrfan Taşkın 'ın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Malatya 'da tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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