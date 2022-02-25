Son dakika... Malatya'da ev yangınları - Son Dakika
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Son dakika... Malatya'da ev yangınları

25.02.2022 22:24
Son dakika... Malatya'da ev yangınları

Son dakika haberi... Malatya'da meydana gelen iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü ve Mullakasım Mahallelerinde bulunan iki ayrı ikamette henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangınlar ihbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananların olmadığı maddi hasarın meydana geldiği yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika... Malatya'da ev yangınları
Son dakika... Malatya'da ev yangınları
Son dakika... Malatya'da ev yangınları

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Yeşilyurt, Malatya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Malatya'da ev yangınları - Son Dakika


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