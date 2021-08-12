Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlı K.İ, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya 'da daha önce hakkında yakalama kararı verilen zanlı gözaltına alındı.

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