Son dakika... Malatya'da hırsızlık şüphelileri kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da, iki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Malatya'da, iki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili 20 ayrı iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek kimliğini tespit ettikleri M.A'yı yakaladı. Polislere mukavemette bulunan şüpheli, zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve emniyete götürüldü. Öte yandan ekipler, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir araçta meydana gelen hırsızlıkla ilgili 30 ayrı noktada 20 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek şüpheli H.A.K'yi yakaladı. Yaşı küçük olan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Son Dakika

ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi

Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi

Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor

"Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi

Ayasofya Camii'nde iskeleler sökülünce 'Serafim Melekleri'nden biri gün yüzüne çıktı

Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu