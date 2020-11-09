Malatya'da, iki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, olayla ilgili 20 ayrı iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek kimliğini tespit ettikleri M.A'yı yakaladı.
Polislere mukavemette bulunan şüpheli, zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve emniyete götürüldü.
Öte yandan ekipler, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir araçta meydana gelen hırsızlıkla ilgili 30 ayrı noktada 20 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek şüpheli H.A.K'yi yakaladı.
Yaşı küçük olan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Malatya'da hırsızlık şüphelileri kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika