Son dakika: Malatya'da hırsızlık ve sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da iki ayrı adresten altın yüzük, kolye, bilezik ve 9 bin lira çalan 2 şüpheli ile üzerinde 17 sahte 100'er liralık banknot ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, iki ayrı adreste farklı tarihlerde altın yüzük, 2 kolye, bilezik ve 9 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkları ikametlerin "kapı dilini düşürme" yöntemiyle gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Y. T. ve C.K'yi operasyonla yakaladı.

Öte yandan motosikletli polis ekipleri, Beşkonaklar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdukları bir kişinin üzerinden 17 sahte 100'er liralık banknot ele geçirdi.

Her iki olayın şüphelileri işlemleri için emniyete götürüldü.