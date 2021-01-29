Son dakika! Malatya'da jandarma geçen yıl 78 bin 685 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika! Malatya'da jandarma geçen yıl 78 bin 685 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

29.01.2021 11:51
Son dakika! Malatya'da jandarma geçen yıl 78 bin 685 kök kenevir bitkisi ele geçirdi, System.String[]

Son dakika haberler: Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geçen yıl terörle mücadele kapsamında 40, asayiş olaylarında ise 3 bin 457 şüpheliyi yakaladı, 78 bin 685 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geçen yıl terörle mücadele kapsamında 40, asayiş olaylarında ise 3 bin 457 şüpheliyi yakaladı, 78 bin 685 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde geçen yıl terörle mücadele kapsamında arazide 127 operasyon düzenledi, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, 325 örgütsel doküman, 21 ateşli silah ile 395 mühimmat ele geçirdi.

Kaçakçılıkta 86 olaya müdahale eden jandarma, 240 şüpheliyi gözaltına alarak 9 ton tütün ile 198 bin 200 makaron, 2 bin 700 litre kaçak alkol, 26 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 63 av tüfeği ve 2 bin 524 fişek ele geçirdi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 86 olaya müdahale eden jandarma, 141 şüpheliyi yakalandı, 78 bin 685 kök kenevir bitkisi ile 2 bin 940 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ise 33 bin 221 vatandaşın talebini yerine getiren ekipler, 65 yaş ve üstü 6 bin 505 kişinin maaşını elden teslim etti.

Jandarma sorunluluk bölgesinde meydana gelen 3 bin 804 asayiş olayına müdahale edildi, olayların yüzde 99'u aydınlatıldı. Olaylara karışan 3 bin 457 şüpheli yakalandı, 276 silah ile 4 bin 55 mühimmat ele geçirildi.

Ekipler, 140 hırsızlık olayının ise yüzde 80'ini aydınlatarak, failleri yakaladı.

Trafik uygulamaları kapsamında ise 401 bin 386 denetim yapıldı, 2 bin 852 araç trafikten men edildi.

Aile içi şiddetle mücadele kapsamında da 138 olaya müdahale edildi, 91 tedbir kararı uygulandı.

Jandarma, Malatya, Kenevir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Malatya'da jandarma geçen yıl 78 bin 685 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Son Dakika


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