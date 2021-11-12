Son dakika: Malatya'da jandarma KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca, Aile Destek Merkezindeki kadınlara İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Hekimhan ilçesinde Aile Destek Merkezindeki 7 kadına, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Burcu Dönmez ile Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca tarafından KADES uygulamasının kullanılması ile uygulama şekliyle ilgili bilgi verildi.

Kadınlara, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunu da anlatılarak, KADES broşürü verildi.