İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheliler Ü.K, O.K, C.Ö, ve H.Ş, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesindeki bir fabrikadan inşaat demiri ile enerji nakil kabloları çalındı.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Malatya'da kablo ve demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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