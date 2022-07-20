Son Dakika | Malatya'da kablo ve demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Malatya'da kablo ve demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

20.07.2022 09:51
Son Dakika | Malatya'da kablo ve demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesindeki bir fabrikadan inşaat demiri ile enerji nakil kabloları çalındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheliler Ü.K, O.K, C.Ö, ve H.Ş, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan Ü.K, tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Malatya'da kablo ve demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Malatya'da kablo ve demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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