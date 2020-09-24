Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 308 parfüm, 6 cep telefonu, 78 batarya ve 22 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık yapıldığı tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda değişik markalarda gümrük kaçağı 308 parfüm, 6 cep telefonu, 78 cep telefon bataryası, 22 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.